Filipinler'de Fırtına ve Şiddetli Yağış Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Filipinler'in kuzeyindeki Quezon'da etkili olan fırtına ve şiddetli yağış sonrası 1'i yeni doğan bebek olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.

Manila Times'ın haberinde, Sivil Savunma Ofis Müdürü Edgar Posadas'ın açıklamalarına yer verildi.

Posadas, Aghon isimli tropikal fırtına ve şiddetli yağışların hafta sonundan bu yana bölgede etkili olması sonucu 1 yeni doğan bebek ve 2 yetişkinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Fırtına ve şiddetli yağış sonucu 7 kişinin de yaralandığını aktaran Posadas, bölgenin birçok yerinde sellerin meydana geldiğini söyledi.

Posadas, selden etkilenen bölgelerde ekiplerin ilk yardım hizmetleri verdiğini ifade ederek, bazı yerlerde yolların kapandığını ve elektrik kesintilerinin yaşandığını kaydetti.

Bu arada, şiddetli yağışlar sonrası Quezon'daki bazı bölgeler için heyelan uyarısı da yapıldı.