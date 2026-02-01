Haberler

Filipinler'de batan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi

Güncelleme:
Mindanao bölgesinde batan feribotun kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a çıktı, 316 kişi kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a çıktı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre Filipinler Sahil Güvenliğinden (PCG) yapılan açıklamada, "M/V Trisha Kerstin 3" adlı feribotun batmasının ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 316 kişinin kurtarıldığı, 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 39'a yükseldiği belirtildi.

Filipinler'in Mindanao bölgesinde 26 Ocak'ta 332'si yolcu ve 27'si mürettebattan 359 kişiyi taşıyan feribotun batması sonucu 18 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Teknik arıza sebebiyle meydana geldiği tahmin edilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaklaşık 117 milyon nüfuslu takımada ülkesi Filipinler'de geçmişte çok sayıda can kaybının olduğu feribot kazaları meydana gelmişti. 2023'te Zamboanga'dan Sulu vilayetine sefer yapan feribotta çıkan yangında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
