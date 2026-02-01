Filipinler'in Güneyinde Batan Feribotta Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 36'ya Yükseldi

MANİLA, 1 Şubat (Xinhua) -- Filipinler'in güneyinde bir feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı, 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla 36'ya yükseldi.

Filipinler Sahil Güvenlik Teşkilatı cumartesi günü yaptığı açıklamada, arama ve kurtarma operasyonlarının batan "MV Trisha Kerstin 3" adlı feribotun enkazına ve kayıp kişileri bulmaya odaklandığını belirtti.

Sahil Güvenlik, 316 kişinin kurtarıldığını doğrularken, yetkililer pazartesi günü meydana gelen kazanın ardından halen tam olarak kaç kişinin kayıp olduğunu açıklamadı.

Feribot, pazartesi günü erken saatlerde Zamboanga kentinden Sulu eyaletindeki Jolo Adası'na gitmek üzereyken Basilan eyaleti açıklarında batmıştı.