Haberler

Filipinler'in Güneyinde Batan Feribotta Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 36'ya Yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in güneyinde batan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya ulaştı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 316 kişi kurtarıldı.

MANİLA, 1 Şubat (Xinhua) -- Filipinler'in güneyinde bir feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı, 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla 36'ya yükseldi.

Filipinler Sahil Güvenlik Teşkilatı cumartesi günü yaptığı açıklamada, arama ve kurtarma operasyonlarının batan "MV Trisha Kerstin 3" adlı feribotun enkazına ve kayıp kişileri bulmaya odaklandığını belirtti.

Sahil Güvenlik, 316 kişinin kurtarıldığını doğrularken, yetkililer pazartesi günü meydana gelen kazanın ardından halen tam olarak kaç kişinin kayıp olduğunu açıklamadı.

Feribot, pazartesi günü erken saatlerde Zamboanga kentinden Sulu eyaletindeki Jolo Adası'na gitmek üzereyken Basilan eyaleti açıklarında batmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Epstein belgelerinde 'Bill Gates' detayı

Dünyayı sarsan skandalda mide bulandıran "Bill Gates" detayı
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
ABD Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya paylaşımlarını askıya aldı

Türkiye'deki ABD büyükelçiliği ile ilgili ilginç karar