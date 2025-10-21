Filipinler'de Fengshen Fırtınası: 7 Ölü, 245 Bin Kişi Etkilendi

Filipinler'de etkisini gösteren Fengshen tropikal fırtınasında (Ramil) yol açtığı şiddetli yağış ve sellerde 7 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 245 bin kişinin olumsuz etkilendiği bildirildi.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) Fengshen'in etkilerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Luzon ve Visayas bölgelerinde 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişiden haber alınamadığı, yaklaşık 245 bin kişinin de yağışlardan olumsuz etkilendiği belirtildi.

Binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliyesinin sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, afetlerde 83 binanın zarar gördüğü ifade edildi.

Batı Pasifik'te ilki 16 Eylül'de tropik fırtına şeklinde ortaya çıkan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaştıkça şiddetini artırarak süper tayfuna dönüşmüştü.

Filipinler'de muson yağmurları ve tayfunların yol açtığı sel ve heyelanlarda 26 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 2,8 milyon kişinin afetlerden etkilendiği bildirilmişti.