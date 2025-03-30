Filipinler'de Eğitim Uçağı Düşmesi: İki Kişi Hayatını Kaybetti

MANİLA, 30 Mart (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'nın kuzeyindeki Pangasinan eyaletinde iki kişilik bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve bir öğrenci hayatını kaybetti.

Yerel medyanın bildirdiğine göre pazar günü sabah saatlerinde Lingayen kasabasındaki açık bir alana pike yaparak çakılan uçakta pilot ve öğrenci olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayda başka ölen ya da yaralanan olmadığını bildirildi.

Filipinler Sivil Havacılık Kurumu kazayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.