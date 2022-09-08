Filipinler'de Deprem Tatbikatı Düzenlendi

MANİLA, 8 Eylül (Xinhua) -- Filipinler'in Manila kentindeki bir ilkokulda baret takan bir öğrenci, tüm ülkede eş zamanlı yapılan bir deprem tatbikatına katılıyor, 8 Eylül 2022.

MANİLA, 8 Eylül (Xinhua) -- Filipinler'in Manila kentindeki bir ilkokulda baret takan bir öğrenci, tüm ülkede eş zamanlı yapılan bir deprem tatbikatına katılıyor, 8 Eylül 2022. Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi halkı eğitmek ve afet durumunda kurtarma ekiplerinin hazır olup olmadığını test etmek için deprem tatbikatı düzenledi. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)