Filipinler'de DEAŞ Bağlantılı Teröristlere Operasyon: 11 Ölü

Filipinler'in güneyinde ordunun terör örgütü DEAŞ bağlantılı örgütlere düzenlediği operasyonda 11 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Operasyonda silah ve patlayıcı mühimmat da ele geçirildi.

Filipinler'in güneyinde ordunun terör örgütü DEAŞ bağlantılı örgütlere düzenlediği operasyonda 11 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Askeri yetkililer, Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) Maguindanao kentine bağlı Datu Hofer kasabası yakınlarında terör operasyonu icra edildiğini açıkladı.

Filipinler ordusundan Binbaşı Saber Balogan, Maute örgütü ve Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları'na (BIFF) yönelik, savaş uçakları ve topçu atışlarıyla desteklenen operasyonda 11 teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Balogan, olay mahallinde 7 adet M16 ve M14 tipi silah ve çok sayıda bomba ve patlayıcı mühimmat ele geçirildiğini belirtti.

Ömer ve Abdullah Maute kardeşler tarafından 2012'de kurulan Maute örgütü, adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.

BIFF ise ülkede faaliyet gösteren Ebu Seyyaf ve Maute gibi terör örgütlerinin ardından DEAŞ'a bağlılığını açıklamıştı.