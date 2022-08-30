Filipinler'de Dang Humması Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 400'e Yükseldi

MANİLA, 30 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, dang hummasından ölenlerin sayısının bu yıl 400'e çıktığını ve sivrisineklerden bulaşan bu hastalığa bağlı vakaların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143 arttığını bildirdi.

MANİLA, 30 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, dang hummasından ölenlerin sayısının bu yıl 400'e çıktığını ve sivrisineklerden bulaşan bu hastalığa bağlı vakaların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143 arttığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı, ülkede 1 Ocak ile 13 Ağustos tarihleri arasında 118.785 vaka kaydetti. Veriler, 21.000'inin üzerinde vakayla en yüksek seviyeyi Orta Luzon bölgesinin kaydettiğini ve bunu her biri 11.000'in üzerinde vakayla Filipinler'in merkezindeki Orta Visayas bölgesi ve Metro Manila bölgesinin izlediğini gösterdi. Ülkenin 17 bölgesinden 6'sı, 17 Temmuz'dan 13 Ağustos'a kadar geçen 4 hafta içinde "salgın eşiğini aştı" ve Metro Manila "sürekli bir artış eğilimi gösteriyor".

Filipinler'de endemik bir hastalık olan Dang humması da dahil olmak üzere su yoluyla bulaşan bulaşıcı hastalıklar; değişen hava koşulları, sel ve kirli su birikimine bağlı olarak genellikle Temmuz-Ekim ayları arasındaki yağışlı mevsimin başlangıcında zirveye ulaşıyor. Dang humması sivrisinekleri, su dolu konteynerler gibi durgun sularda ve muz gibi bazı bitkilerde ürüyor. Şiddetli vakalarda dang humması, eklem ağrısına, mide bulantısına, kusmaya, kızarıklıklara, solunum problemlerine, kanamaya ve organ yetmezliğine neden olabiliyor. Filipinler, Güneydoğu Asya ülkesinde hastalıktan ölenlerin sayısının artması nedeniyle Ağustos 2019'da "ulusal dang humması salgını" ilan etmişti.