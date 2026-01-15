Haberler

Filipinler'de Çöken Çöp Sahasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 20'ye Yükseldi

Güncelleme:
Cebu eyaletinde çöken çöp sahasında 20 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kaybolan 16 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ve kurtarılan 18 kişi bulunduğunu bildirdi.

MANİLA, 13 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in orta kesimindeki Cebu eyaletinde çöken çöp sahasında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Haber alınamayan 16 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Cebu kenti yetkilileri, kurtarılan kişi sayısının 18 olduğunu söyledi. Bu kişilerin tamamının 8 Ocak'ta çöken çöp kütlesinin sürüklediği binada yaralandığı kaydedildi.

Kayıp kişilere ulaşmak için zamana karşı yarışılan bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
