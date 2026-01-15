Filipinler'de Çöken Çöp Sahasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 20'ye Yükseldi

MANİLA, 13 Ocak (Xinhua) -- Filipinler'in orta kesimindeki Cebu eyaletinde çöken çöp sahasında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Haber alınamayan 16 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Cebu kenti yetkilileri, kurtarılan kişi sayısının 18 olduğunu söyledi. Bu kişilerin tamamının 8 Ocak'ta çöken çöp kütlesinin sürüklediği binada yaralandığı kaydedildi.

Kayıp kişilere ulaşmak için zamana karşı yarışılan bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.