Filipinler'de Çin roketinin enkazına henüz rastlanmadı

Filipinli yetkililer, Çin'in hafta içi fırlattığı ve Filipinler'e düşmesi beklenen roketin enkazına henüz rastlanmadığını bildirdi.

Filipinli yetkililer, Çin'in hafta içi fırlattığı ve Filipinler'e düşmesi beklenen roketin enkazına henüz rastlanmadığını bildirdi.

Filipinler Uzay Ajansı Sözcüsü Tricia Zafra, yaptığı açıklamada, hafta içi Çin'den fırlatılan ve Filipinler'e düşmesi beklenen roketin parçalarının henüz görülmediğini belirtti.

Roket enkazına ilişkin haberleri takip ettiklerini kaydeden Zafra, roket enkazının bir yaralanma ve tahribata neden olmamasını umduklarını ifade etti.

Zafra ayrıca roketin uzaya çıkmadan önce gövdeden ayrılan parçalarının tasarımları gereği bir saat geçmeden kıyıdan uzağa düşmesi gerektiğini dile getirdi.

Çin'in güneyindeki Haynan Adası'nda yer alan Vınçang Uzay Fırlatma Üssü'nden 13 Eylül'de Long March-7A roketi uzaya fırlatılmıştı.

Fırlatmanın ardından Çin Sivil Havacılık İdaresi, roketin enkazının düşüş noktalarına ilişkin duyuru yayımlamış, düşüş noktalarında Filipinler'in Ilocos Norte eyaletindeki Burgos kasabasının 71 kilometre, Cagayan eyaletindeki Santa Ana kasabasının da 52 kilometre yakınları da yer almıştı.

Filipinler Uzay Ajansı dün Çin roketinin, yerleşim yerlerine düşmesinin pek olası olmadığını ancak ilgili düşüş noktalarından geçecek gemiler, hava araçları, balıkçı tekneleri ve diğer deniz araçları için önemli bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunmuştu.

Çin'in temmuzda fırlattığı Long March-5B roketinin bazı parçaları da Filipinler'e düşmüş ancak herhangi bir hasar ve yaralanmaya yol açmamıştı.

Uzaya gönderilen roketler, çeşitli motor ve yakıt tanklarının bulunduğu birkaç bölümden oluşuyor. Roket uzaya doğru yükseldikçe işlevi sona eren yakıt tankları ve motorun bulunduğu kısımlar gövdeden ayrılarak yere düşüyor.