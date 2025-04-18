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Filipinler'de Çin Bayraklı Geminin Alabora Olması: 4 Ölü, 7 Kayıp

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Filipinler Sahil Güvenliği, Çin bayraklı 'Hong Hai 16' adlı geminin alabora olması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin kaybolduğunu bildirdi. 14 kişi kurtarıldı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Filipinler Sahil Güvenliği (PCG), Çin bayraklı "Hong Hai 16" adlı geminin Occidental Mindoro bölgesi açıklarında alabora olması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, kaybolan 7 kişi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre PCG, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, biri yerel saatle 08.15'te geminin konaklama alanında, diğeri de 11.36'da ana güvertedeki kabinde olmak üzere iki kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Gemideki 25 kişilik mürettebattan 14'ünün kurtulduğu, 7 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Sahil güvenlik ekipleri, şişme bot, gemi, helikopterler ve çok sayıda personelle bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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