Filipinler'de Çıkan Yangında 8 Kişi Hayatını Kaybetti - Haberler

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Filipinler'de Çıkan Yangında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Xinhua - Güncel
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Filipinler'de Çıkan Yangında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

QUEZON, 2 Mayıs (Xinhua) -- Filipinler'in Metro Manila bölgesindeki bir devlet üniversitesi yerleşkesindeki yerleşim alanında Pazartesi sabah erken saatlerde çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti.

QUEZON, 2 Mayıs (Xinhua) -- Filipinler'in Metro Manila bölgesindeki bir devlet üniversitesi yerleşkesindeki yerleşim alanında Pazartesi sabah erken saatlerde çıkan yangında en az 8 kişi hayatını kaybetti. Alevler ayrıca 80 evi kül etti ve 250 aileyi etkiledi.

Filipinler'in Metro Manila bölgesinde yer alan Quezon şehrinde yangının tahrip ettiği yerleşim alanında çalışan itfaiyeciler, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'in Metro Manila bölgesinde yer alan Quezon şehrinde bir yerleşim alanında çıkan yangından sonra kent sakinleri evlerinin çatılarında görülüyor, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler'in Metro Manila bölgesinde yer alan Quezon şehrinde yangının tahrip ettiği yerleşim alanında çalışan itfaiyeciler, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Filipinler, Pazartesi, Metro, Mayıs, Güncel, Haberler

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