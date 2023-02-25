Filipinler'de Canlı Doğum Oranları Düşmeye Devam Ediyor

MANİLA, 25 Şubat (Xinhua) -- Filipinler İstatistik Kurumu'nun hafta sonu yayınladığı verilere göre, Filipinler'de kayda geçen canlı doğan bebek sayısı oranları düşmeye devam ediyor.

MANİLA, 25 Şubat (Xinhua) -- Filipinler İstatistik Kurumu'nun hafta sonu yayınladığı verilere göre, Filipinler'de kayda geçen canlı doğan bebek sayısı oranları düşmeye devam ediyor.

Kurum, 2021'de 1.364.739 canlı doğan bebek kaydedildiğini, bunun da her 1.000 kişide 12,4 veya yaklaşık 12 doğum oranına eşdeğer olduğunu bildirdi.

"Kayıt altına alınan canlı doğan bebek sayısı genel olarak düşüş eğilimi gösterdi" bilgisini paylaşan istatistik kurumu, kayda geçen canlı doğan bebek sayısının son 10 yılda yüzde 23,8 oranında azaldığını ve 2012'de 1.790.367 iken 2021'de 1.364.739'a düştüğünü belirtti.

Kurum, 2021'de yüzde 10,7 ile en büyük düşüş oranının kaydedildiğini duyurdu.

Filipinler İstatistik Kurumu, günde ortalama 3.739 bebeğin doğduğunu, bunun da saatte 156, dakikada yaklaşık 3 bebeğe karşılık geldiğini bildirdi.

Kurum, 2021'de doğan erkek bebek sayısının daha fazla olduğunu kaydetti. Veriler, doğan bebeklerin yüzde 52,1'inin yani 711.434'ünün erkek, yüzde 47,9'unun yani 653.305'ininse kız bebek olduğunu, 100 kız bebeğe karşılık 109 erkek bebek doğduğunu gösterdi.