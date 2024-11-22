Üye Girişi
Haberler

Filipinler'de Çalışan Çocuk Sayısı 2023'te Düşüş Gösterdi

Filipinler'de Çalışan Çocuk Sayısı 2023'te Düşüş Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 5-17 yaş arasındaki çalışan çocuk sayısı 2022 yılında 1,48 milyonken, 2023 yılında 1,09 milyona geriledi. Çalışan çocukların oranı da yüzde 4,7'den yüzde 3,5'e düştü.

MANİLA, 22 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'de 2022 yılında 1,48 milyon olan 5-17 yaşlarında çalışan çocuk sayısı 2023 yılında 1,09 milyona düştü.

Filipinler İstatistik Kurumu'nun (PSA) perşembe günü açıkladığı son verilere göre 2021 yılında Filipinler'de çalışan çocuk sayısı 1,37 milyon olarak hesaplandı.

Kurum, çalışan çocukların 5-17 yaş grubundaki çocuk nüfusu içindeki payının 2022'de yüzde 4,7 iken 2023'te yüzde 3,5'e gerilediğini söyledi. 2021 yılında ise çalışan çocukların oranı yüzde 4,3 olarak tahmin ediliyordu.

2023'te çalışan çocukların yüzde 59,1'ini erkek çocukları, yüzde 40,9'unuysa kız çocukları oluşturdu. PSA, benzer şekilde 2022 ve 2021'de de çalışan çocukların yarısından fazlasının erkek çocuklar olduğunu belirtti.

Veriler geniş endüstri gruplarına göre değerlendirildiğinde hizmet sektörünün çalışan çocuklar için birincil istihdam merkezi olarak ortaya çıktı ve 2023 yılında toplam çalışan çocukların yüzde 50'sini oluşturdu.

PSA, ülkedeki çocuk işçi sayısının 2023 yılında gerilediğini belirtti. Çocuk işçiliği çerçevesinde toplam çalışan çocuk sayısı 2023'te 678.000 olarak tahmin edilirken, bu sayı 2022'de 828.000 ve 2021'de 935.000 olarak bildirilen sayıdan daha düşük.

Yaş grupları dikkate alındığında 15-17 yaş grupundaki çocuk işçiler, 2023 yılında yüzde 74,4 ile çocuk işçiliği çerçevesinde çalışan çocuklar arasında en büyük paya sahip.

Geniş sektör gruplarına göre tarım sektörü, 2023 yılında yüzde 65,3 ile çocuk işçilerin bulunduğu en büyük sektörü oluşturmaya devam ederken, onu 30,7 ile hizmetler sektörü ve yüzde 4 ile sanayi sektörü takip etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

 Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık

Belediyenin yaptığı kira zammı, kadın işletmeciyi isyan ettirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sorgulama ekranı! Masterchef 22 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Poşete zam gelecek mi? 2025 Plastik poşet ücreti ne kadar olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.