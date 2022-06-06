Filipinler'de Bulusan Yanardağı'nın çevresindeki evler tahliye edildi - Haberler

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Filipinler'de Bulusan Yanardağı'nın çevresindeki evler tahliye edildi

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Filipinler'de Bulusan Yanardağı'nın çevresindeki evler tahliye edildi

Filipinler'de alarm seviyesinin 0'dan 1'e çıkarıldığı Bulusan Yanardağı'nın çevresindeki evler tahliye edildi.

Filipinler'de alarm seviyesinin 0'dan 1'e çıkarıldığı Bulusan Yanardağı'nın çevresindeki evler tahliye edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Filipinler'de Luzon Adası'ndaki yanardağın yer altı suyu püskürtmesi sonrası yoğun kül yağışı meydana geldi.

Ada'nın güneyindeki Bicol bölgesinin, Sorsogon kentindeki Juban ve Casiguran'da etkili olan kül yağışı nedeniyle bölgedeki kişilerin tahliye edildiği bildirildi.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi, tahliye edilen 180 kişinin daha güvenli bölgelere yerleştirildiğini açıkladı.

Bunun yanı sıra, 4 Haziran'da dağda yürüyüşe çıkan 14 dağcının ve 4 rehberin durumdan etkilenmeden, bugün yürüyüşlerine son verdiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkedeki en aktif volkanlardan biri olarak kabul edilen Bulusan Yanardağı, dün, 17 dakika boyunca yer altı suyu püskürtmüş, Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), püskürtme sonrası uyarı seviyesinin 0'dan 1'e çıkarıldığını ve bunun "anormal" bir durum olduğunu kaydetmişti.

Bir süre sonra yanardağ üzerinde en az 1 kilometre uzunluğunda yoğun gri duman gözlenmişti.

Sivil havacılık yetkilileri olası bir püskürtmeye yönelik yanardağa yakın uçuş gerçekleştirmemesi konusunda uyarılmıştı.

Bölgede, püskürtme öncesinde, bir gün içinde 77 volkanik deprem kaydedilmişti.

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AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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