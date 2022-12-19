Filipinler'de Bu Yıl 67 Kişi Koleradan Yaşamını Yitirirken Vaka Sayısı Yüzde 282 Arttı

MANİLA, 19 Aralık (Xinhua) -- Filipinler hükümetinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, ülkede bu yıl Ocak ayından bu yana akut bir ishal hastalığı olan koleradan 67 kişi yaşamını yitirirken, kolera vakaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 282 arttı.

MANİLA, 19 Aralık (Xinhua) -- Filipinler hükümetinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, ülkede bu yıl Ocak ayından bu yana akut bir ishal hastalığı olan koleradan 67 kişi yaşamını yitirirken, kolera vakaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 282 arttı.

Filipinler Sağlık Bakanlığı, bu yıl Ocak ayından 26 Kasım'a kadar olan dönemde 5.860 kolera vakası kaydetti. Bakanlık vakalardaki bu artışı, Güneydoğu Asya ülkesini sarsan doğal afetlere bağladı.

Filipinler'in orta kesimindeki Visayas bölgesi 3.600'ün üzerinde vaka ile en çok vaka görülen bölge olurken, onu 800'ün üzerinde vaka ile ülkenin güneyindeki Davao bölgesi ve 300'ün üzerinde vaka ile başkent Manila'nın kuzeyindeki Orta Luzon bölgesi izledi.

Sağlık Bakanlığı, bu yılın Ocak ayından bu yana kayıtlara geçen koleranın neden olduğu 67 can kaybının geçen yıla göre yüzde 0,8 daha yüksek olduğunu da bildirdi.

Bakanlık Müsteşarı Maria Rosario Vergeire, sağlık bakanlığının takımadalarda kolera vakalarının artmasıyla birlikte gözlem ve müdahale sistemini güçlendirdiğini söyledi.

Vergeire, "Sağlık Bakanlığı, doğal afetlerin ulusumuzun sağlığına etkisini azaltmak amacıyla sitemlerini iyileştirmek için ivedilikle çalışıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, bakanlığın can kayıplarını azaltmak amacıyla, hastaların tedavilere ve temiz içme suyuna erişimini sağlamak için kolera vaka sayısının yüksek olduğu bölgelere yardım ettiğini söyledi.

Filipinler, coğrafi koşulları nedeniyle dünyadaki afet riski en yüksek ülkelerden biri. Dünya Bankası, aşırı iklim olaylarından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Filipinler'in son 10 yıldır neredeyse her yıl son derece yıkıcı tayfunlar yaşadığını bildirdi.

Kolera, mikrop bulaşmış yiyecek veya suların tüketilmesiyle oluşan bir hastalık. Tayfunların yanı sıra deprem, sel ve toprak kayması gibi diğer doğal afetler genellikle köylerin su kaynaklarını yok ediyor.