Filipinler'de Bir Üniversitenin Kampüsünde Silahlı Saldırı Düzenlendi - Haberler

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Filipinler'de Bir Üniversitenin Kampüsünde Silahlı Saldırı Düzenlendi

Xinhua - Güncel
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Filipinler'de Bir Üniversitenin Kampüsünde Silahlı Saldırı Düzenlendi

QUEZON CİTY, 25 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler Ulusal Polisi mensupları, Quezon kentinde bulunan Ateneo de Manila Üniversitesi'nde silahlı saldırının düzenlendiği olay yerini inceliyor, 24 Temmuz 2022.

QUEZON CİTY, 25 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler Ulusal Polisi mensupları, Quezon kentinde bulunan Ateneo de Manila Üniversitesi'nde silahlı saldırının düzenlendiği olay yerini inceliyor, 24 Temmuz 2022. Filipinler polisi, Pazar günü öğleden sonra Metro Manila bölgesindeki bir üniversite kampüsünde meydana gelen silahlı saldırıda üç kişinin öldüğünü ve iki kişinin de yaralandığını bildirdi. Tutuklanan saldırgan saldırıyı belirli bir hedef gözeterek yaptığını itiraf etti. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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