Filipinler'de balıkçı teknesinde patlama: 6 ölü, 6 yaralı
Filipinler'in Cebu kenti açıklarında bir balıkçı teknesinin motorundaki arıza nedeniyle meydana gelen patlama sonucu 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Teknedeki yangın sahil güvenlik ekipleri tarafından söndürüldü.
Filipinler'in Cebu kenti açıklarında bir balıkçı teknesinin motorundaki arıza nedeniyle meydana gelen patlama sonucu 6 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Bölgedeki sahil güvenlik ekiplerinin açıklamasına göre, Cebu'nun Naga bölgesi açıklarında balıkçı teknesinin motoru arızalandı.
Arıza kaynaklı patlama nedeniyle alev alan teknedeki 12 kişiden 6'sı hayatını kaybetti, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın sahil güvenlik ekipleri tarafından söndürüldü.