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Filipinler'de Asırlık Postane Yangında Ağır Hasar Aldı

Filipinler'de Asırlık Postane Yangında Ağır Hasar Aldı

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MANİLA, 22 Mayıs (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'daki Merkez Postanesi'nde çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiyeciler, 22 Mayıs 2023.

MANİLA, 22 Mayıs (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'daki Merkez Postanesi'nde çıkan yangını söndürmeye çalışan itfaiyeciler, 22 Mayıs 2023.

Filipinler Yangından Korunma Bürosu (BFP) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Manila'nın simgesi niteliğindeki asırlık postaneyi küle çeviren yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Büro, Filipin Merkez Postanesi'ndeki yangının Pazar günü yerel saatle 23.00 civarında çıktığı ve en az dört kişinin yaralandığı bilgisini de paylaştı. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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