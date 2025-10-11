Filipinler'de Art Arda Meydana Gelen Depremler 7 Can Aldı

Filipinler'de dün meydana gelen ve 7 kişinin ölümüne neden olan 7,4 ve 6,7 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugün de ülkenin kuzeydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aras-Asan bölgesinin yaklaşık 10 kilometre kuzeydoğusu açıkları olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 59 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak belirlendi.

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında dün yaklaşık 10 saat arayla 7,4 ve 6,7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerde 7 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, depremlerden 8 bin 436 kişinin etkilendiği belirtilmişti.

Ülkenin Palompon bölgesinin batı açıklarında ise 30 Eylül'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde, 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.