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Filipinler'de Ara Seçimler Devam Ediyor

Filipinler'de Ara Seçimler Devam Ediyor
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Filipinler'de demokratik bir süreç olan ara seçimler için oy verme işlemleri sürmektedir. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, seçimlerdeki önemli konular arasında gelir eşitsizliği ve siyasi gerginlikler yer almaktadır. Seçimlerle birlikte bazı senatör ve yerel yöneticiler belirlenecek.

Filipinler'de milyonlarca kişinin yeni belediye başkanları, valiler ve parlamento üyelerini belirlemek üzere sandık başına gittiği kritik ara seçimlerde oy verme işlemi devam ediyor.

Manila Times gazetesinin haberine göre, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, oyunu Ilocos Norte eyaletine bağlı Batac kentindeki bir okulda kullandı.

68 milyonu aşkın kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkedeki ara seçimlerde, bazı Senato ile Temsilciler Meclisi üyeleri, belediye başkanları ve valiler belirlenecek.

Ara seçimler, Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte'nin azil süreci, Güney Çin Denizi gerilimi, gelir eşitsizliği gibi sorunların gölgesinde düzenleniyor.

Senatodaki 24 koltuktan 12'sine oturacak ismin belirleneceği seçim için 64 aday yarışıyor. Marcos Jr'ın "Alyansa Para sa Bagong Pilipinas" koalisyonu ve ona muhalefet olarak Duterte'nin "DuterTen" koalisyonu başta olmak üzere pek çok parti, Senato'da çoğunluk sayılan 13 koltuğu elde etmeye çalışıyor.

Anayasa'nın ihlali, yolsuzluk, kamu güvenine ihanet gibi suçlamalarla Temsilciler Meclisi'nde azli istenen Duterte hakkındaki duruşma, seçimden sonra Senato'da yapılacağından kendisine yakın senatör adaylarının kazanması Duterte için önem teşkil ediyor.

Diğer yandan "insanlığa karşı suç" işlediği iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından gözetim altında tutulan eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ikinci kez Davao kentinin belediye başkanı seçilmek için yarışıyor.

Filipinler polisi, ara seçimlerde güvenliğin sağlanması nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 163 bin polis görevlendirildiğini açıkladı.

Sandıklar yerel saatle sabah 07.00'de açılırken seçmenler 19.00'a (TSİ 14.00) kadar oy kullanabilecek. Filipinler Seçim Komisyonu (COMELEC), oy verme süreci tamamlandıktan 1 saat sonra resmi olmayan sonuçların açıklanabileceğini duyurdu.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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