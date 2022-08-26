Filipinler'de 82 kişiyi taşıyan teknede yangın çıktı
Güncel Haberler
Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyinde, 82 yolcu ve mürettebatı taşıyan teknenin alev aldığı bildirildi.
Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyinde, 82 yolcu ve mürettebatı taşıyan teknenin alev aldığı bildirildi.
Sahil güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamada, Mindoro Adası yakınlarından geçen "M/V Asia Philippines" adalar arası kargo teknesinde yangın çıktığı belirtildi.
Arama kurtarma ekipleri, 82 yolcu ve mürettebatı taşıyan tekneden en az 73 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Teknede 34 kişiik mürettebat ve 48 yolcunun bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel