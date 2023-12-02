Filipinler'de 7,6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi yakınlarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Mindanao adasının doğusunda 7,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Yerin yaklaşık 30 kilometre derininde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı. Bölgeden henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi yakınlarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Mindanao adasının doğusunda 7,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.
Yerin yaklaşık 30 kilometre derininde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı.
Bölgeden henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.