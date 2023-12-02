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Filipinler'de 7,6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

2 Aralık 2023 18:24 Son Güncelleme: 18:26 Abone Ol

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi yakınlarında 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Mindanao adasının doğusunda 7,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Yerin yaklaşık 30 kilometre derininde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı. Bölgeden henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.