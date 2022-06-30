Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Filipinler'in Cagayan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Filipinler'in Cagayan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), yerel saatle 18.40'ta gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Namuac bölgesinin 50 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Depremin, yerin 35,4 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi. AA / Mehmet Alaca - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Filipinler Araştırma Deprem Güncel Haberler

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