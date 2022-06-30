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Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA - Mehmet Alaca - Güncel
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Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in Cagayan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'in Cagayan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), yerel saatle 18.40'ta gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Namuac bölgesinin 50 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Depremin, yerin 35,4 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi.

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AA / Mehmet Alaca - Güncel

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