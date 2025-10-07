Filipinler'de 6,9 Büyüklüğündeki Depremden Sonra 8 Bin Artçı Sarsıntı

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 30 Eylül'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından 8 bin 298 artçı sarsıntı olduğu bildirildi.

GMA News sitesinin haberine göre, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, 30 Eylül'de Palompon bölgesinin batısında ve Cebu eyaleti kıyısında meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından bugüne kadar büyüklükleri 1 ile 5,1 arasında değişkenlik gösteren 8 bin 298 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi.

Artçı sarsıntıların birkaç hafta ya da ay sürebileceği ancak sıklığının giderek azaldığı ifade edilerek bölge sakinlerinin evlerine girmeden önce yetkililere danışması çağrısında bulunuldu.

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 30 Eylül'de meydana gelen depremde 72 kişi hayatını kaybetmiş, 47 bin 221 kişi olumsuz etkilenmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.