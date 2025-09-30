Filipinler'de 6,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Palompon bölgesinin yaklaşık 10 kilometre batısı ile Calape bölgesi açıklarında olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 6,9 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 6,7 olarak kaydedilirken, merkez üssünün Cebu eyaletinin Bogo kentinin yaklaşık 17 kilometre açıkları olduğu belirtildi.

Açıklamada, denizde güçlü akıntılar ve deniz seviyesinde hızlı değişikler olabileceği uyarısı yapılarak, bölge sakinlerine kıyı şeridine yaklaşmamaları çağrısında bulunuldu.

Deprem nedeniyle Cebu'daki Daanbantayan kasabasında taştan inşa edilmiş bir kilisenin yıkıldığı ve elektriğin kesildiği ifade edildi. Depremi hisseden bölge sakinleri sokaklara döküldü.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.