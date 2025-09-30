Haberler

Filipinler'de 6,9 Büyüklüğünde Deprem

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Palompon'un 10 kilometre batısında kaydedildi. Can ve mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünün Palompon bölgesinin yaklaşık 10 kilometre batısı ile Calape bölgesi açıklarında olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 6,9 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

