Filipinler'de 6,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Filipinler'in Isabela eyaletine bağlı Santiago kenti yakınlarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Isabela eyaletindeki Santiago kentinin 23 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 61,2 kilometre derinlikte kaydedilen 6,7 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı da yapılmadı.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında sabah saatlerinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.