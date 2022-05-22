Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

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Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA - Nuri Aydın - Güncel
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler'in Batangas eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler'in Batangas eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipin Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 05.50'de Batangas eyaletinde 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı.

Yerin 132 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, eyalete bağlı Calatagan kentinin 21 kilometre kuzeybatısı olduğu belirlendi.

Depremin kaynağının tektonik hareketler olduğunu belirten yetkililer, artçı sarsıntıların da geleceği uyarısında bulundu.

Deprem, başkent Manila, Bulacan ve Oriental Mindoro eyaletlerinde de hissedilirken can veya mal kaybı bildirilmedi.

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AA / Nuri Aydın - Güncel

Filipinler, Deprem, Güncel, Haberler

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