Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filipinler'de 5 kişiyi taşıyan tıbbi helikopter kayboldu

Güncel Haberler

Filipinler'de 5 kişiyi taşıyan tıbbi helikopter kayboldu

Filipinler'de bir hasta ve bir hemşire de dahil olmak üzere beş kişiyi taşıyan bir tıbbi helikopterin kaybolduğu bildirildi.

Filipinler'de bir hasta ve bir hemşire de dahil olmak üzere beş kişiyi taşıyan bir tıbbi helikopterin kaybolduğu bildirildi.

Sivil havacılık yetkilileri, pilot, hasta, iki refakatçi ve bir hemşirenin bulunduğu helikopterin Palawan bölgesindeki bir hastaneye uçarken kaybolduğunu, havadan ve denizden arama başlatıldığını söyledi.

Kayıp helikopterdeki hemşire dışında herkesin Filipinli olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Filipinler Pilot Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title