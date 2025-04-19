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Filipinler'de 5,9 Büyüklüğünde Deprem

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Filipinler'in Mindanao bölgesi açıklarında meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmiyor. Depremin merkez üssü Davao kenti yakınları olarak tespit edildi.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Mindanao bölgesindeki Davao kentinin 16,9 kilometre açıkları olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 15 kilometre derinlikte kaydedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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