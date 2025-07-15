Filipinler'de 5,8 Büyüklüğünde Deprem

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Filipinler'in Ilocos Norte eyaletinde 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 10.30'da gerçekleşen depremin merkez üssü Pasuquin kasabasının 29 kilometre kuzeybatısında yer alıyor. Şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Filipinler'in kuzeyindeki Ilocos Norte eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 10.30 sularında meydana gelen depremin merkez üssünün, Ilocos Norte eyaletine bağlı Pasuquin kasabasının yaklaşık 29 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.

Yerin 27 kilometre derinliğinde gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Sarsıntının komşu Cagayan, Ilocos Sur, Isabela ve Abra eyaletlerinden de hissedildiği kaydediliyor.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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