Filipinler'de 200'den Fazla Kişiyi Taşıyan Feribotta Yangın Çıktı: 10 Ölü

MANİLA, 30 Mart (Xinhua) -- Filipin Sahil Güvenliği, 200'den fazla kişiyi taşıyan bir feribotun Çarşamba gecesi ülkenin güneyinde alev aldığını ve en az 10 yolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

MANİLA, 30 Mart (Xinhua) -- Filipin Sahil Güvenliği, 200'den fazla kişiyi taşıyan bir feribotun Çarşamba gecesi ülkenin güneyinde alev aldığını ve en az 10 yolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filipin Sahil Güvenliği Güneybatı Mindanao Bölge Komutanı Amiral Marco Antonio Gines Perşembe günü yaptığı açıklamada, yolcu ve kargo gemisi olan M/V Lady Mary Joy 3'nin Zamboanga kentinden Jolo'ya gitmekte olduğu sırada Çarşamba günü yerel saatle 22.00 civarında Basilan eyaletinin Hadji Muhtamad kasabasında yer alan Baluk-Baluk Adası açıklarında alev aldığını söyledi.

Basilan eyaleti Afet Risk Azaltma ve Yönetim Ofisi Başkanı Nixon Alonzo yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, yetkililerin denize atlayan 7 yolcunun daha kayıp olduğuna dair haberleri doğruladıklarını bildirdi. Feribottaki 35 mürettebat ve yolcuların en az 195'i kurtarıldı.

Kurtarma ekiplerinin feribotta 4 ceset bulduğunu, 6'sının ise denizden çıkarıldığını belirten Alonzo, "Yolcular suya atladıktan sonra boğularak öldüler. Bazılarında yanıklar vardı" dedi.

Hadji Muhtamad Belediye Başkanı Arsina Kahing-Nanoh, Baluk-Baluk Adası sahilindeki feribotun ve kurtarılan bazı yolcuların fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Yetkililer, feribottaki klimalı bir kabinde başladığı bildirilen yangının nedenini araştırıyor. Yangın çıktığı sırada yolcuların çoğunun uykuda olduğu öğrenildi.

Filipin Sahil Güvenliği arama ve kurtarma operasyonuna yardımcı olmak için personelini ve bir gemisini görevlendirdiğini, çalışmaların halen devam ettiğini duyurdu.