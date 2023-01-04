Filipinler Cumhurbaşkanı, Çin ile İşbirliğinde 'Yeni Bir Sayfa' Açmayı Umuyor

Filipinler Cumhurbaşkanı, Manila-Beijing ilişkilerini "her iki ülkenin halklarına barış ve kalkınma için sayısız başarı şansı ve bol fırsat getirecek olan daha yüksek bir seviyeye" getirmeyi umuyor.

Arşiv fotoğrafında, Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos, Filipinler'in Davao şehrindeki Çin'in finanse ettiği Samal Adası-Davao Şehri Bağlantı Köprüsü'nün temel atma töreninde konuşma yaparken görülüyor, 27 Ekim 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Filipinler Cumhurbaşkanı, Manila-Beijing ilişkilerini "her iki ülkenin halklarına barış ve kalkınma için sayısız başarı şansı ve bol fırsat getirecek olan daha yüksek bir seviyeye" getirmeyi umuyor.

MANİLA, 4 Ocak (Xinhua) -- Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos, Salı günü üç günlük resmi bir ziyaret için Çin'e giderken yaptığı açıklamada, "Çin ile kapsamlı stratejik işbirliğimizde yeni bir sayfa açacağım" dedi.

Başkent Manila'daki bir hava kuvvetleri üssünde Çin'e hareket etmeden önce konuşan Marcos, "Anlamlı ilişkiler geliştirmeye ve tarım, enerji, altyapı, bilim ve teknoloji, ticaret ve yatırım ile halklar arası alışveriş gibi çeşitli alanlarda işbirliğimizi genişletmeye çalışacağız" dedi.

Filipinler Cumhurbaşkanı, Manila-Beijing ilişkilerini "her iki ülkenin halklarına barış ve kalkınma için sayısız başarı şansı ve bol fırsat getirecek olan daha yüksek seviyeye" getirmeyi umuyor.

Çin, Filipinler'in en büyük ticaret ortağı, resmi kalkınma yardımında önemli bir tedarikçisi ve Kovid-19 salgınından önceki ikinci en büyük turist kaynağı olarak öne çıkıyor.

Filipinler'in Nueva Ecija vilayetindeki Filipinler-Çin Tarım Teknolojisi Merkezi'nde (PhilSCAT) çalışan bir çiftçi, 25 Mart 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Marcos'un Çin ziyareti, Haziran 2022'de cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinden bu yana ASEAN dışı bir ülkeye yaptığı ilk resmi ziyaret oldu.

Marcos, Filipinler'in ekonomik toparlanmasını hızlandırdığı bir dönemde Çin ile hareketli ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirme fırsatını yakalayacağını söyledi.

Çin halkını ülkesini turist, öğrenci ve yatırımcı olarak ziyaret etmeye de davet eden Marcos, "İki ülke arasında turizm ve kültürel işbirliğinin yeniden başlaması için uğraşacağım" dedi.

Marcos sözlerini, "Takımadalarımızın harikalarını Çinli dostlarımızla paylaşmanın dışında, güçlendirilmiş halklar arası alışveriş, iki ülke arasındaki her düzeydeki anlayış açığını kapatmamıza olanak tanıyacak" diyerek sürdürdü.

Çin'in Filipinler'in Kovid-19 salgınına karşı mücadelesinde yaptığı yardım için minnettarlığını dile getiren Marcos, bunun iki ülke arasındaki güveni güçlendirdiğine dikkat çekti.

Marcos, "Çin'in aşı, kişisel koruyucu ekipman ve teknik yardım şeklinde yardım eli uzatmak için yanımızda olmasından ülkemizin duyduğu derin takdiri ve minnettarlığı hatırlıyorum" dedi.

1974'te Marcos, annesi eski First Lady Imelda Marcos'a Beijing ziyaretinde eşlik etmişti. Ertesi yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmuştu.