Filipinler Cumhurbaşkanı Çin Dışişleri Bakanı ile Görüştü MANİLA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos (sağda), başkent Manila'da Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (solda) ile biraraya geldi, 6 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua) MANİLA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos (sağda), başkent Manila'da Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (solda) ile biraraya geldi, 6 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Filipinler Güncel Haberler

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