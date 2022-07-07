Filipinler Cumhurbaşkanı Çin Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Filipinler Cumhurbaşkanı Çin Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Filipinler Cumhurbaşkanı Çin Dışişleri Bakanı ile Görüştü

MANİLA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos (sağda), başkent Manila'da Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (solda) ile biraraya geldi, 6 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

MANİLA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler Cumhurbaşkanı Ferdinand Romualdez Marcos (sağda), başkent Manila'da Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (solda) ile biraraya geldi, 6 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Rouelle Umali/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Mevlüt Çavuşoğlu Filipinler Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title