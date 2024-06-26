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Filipinler, Çin'e sözlü nota verdi

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Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgede Filipin güçlerine karşı 'saldırgan' tutumu nedeniyle, bu ülkeye sözlü nota verdi. Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, Çin Büyükelçisi Huang Xilian ile görüşmesi hakkında bilgi vermedi.

Filipinler, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgede Filipin güçlerine karşı "saldırgan" tutumu nedeniyle, bu ülkeye sözlü nota verdi.

"Philstar" gazetesinin haberine göre, Filipinler, Çin sahil güvenlik personelinin Ayungin Sığlığı'ndaki Filipin gemisinin ikmal yapmasını engellemesine tepki gösterdi.

Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, uluslararası basın konferansında, Filipin hükümetinin Çin'e geçen hafta sözlü olarak nota verdiğini duyurdu.

Çin Büyükelçisi Huang Xilian ile söz konusu olay hakkında konuştuğunu dile getiren Manalo, görüşmenin içeriği hakkında bilgi vermedi.

Manalo, devam eden gerginliğe dair Çin'in görüşmeler için masaya oturması için çalışacağını söyleyerek, yükselen gerginlik ortamında bile diyalog ve diplomasi önceliğinin geçerli olması gerektiğini ifade etti.

İki gemi çarpışmıştı

Filipinler'e ait ikmal gemisiyle Çin'e ait gemi, 17 Haziran'da Güney Çin Denizi'nde iki ülke arasındaki ihtilaflı bölgede çarpışmıştı.

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Filipinler'e ait ikmal gemisinin İkinci Thomas Sığı yakınındaki sulara "yasa dışı girdiği", Çin gemilerine tehlikeli şekilde yaklaşarak "çarpışmaya sebep olduğu" belirtilmişti.

Olayda, Filipinli bir denizci başparmağını kaybetmiş, birkaç kişi de yaralanmıştı.

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro 24 Haziran'da son olayı yanlış anlama ya da kaza olarak görmediklerini belirterek "Bu, Çin makamlarının görevimizi tamamlamamızı engellemeye yönelik kasıtlı bir eylemidir." ifadesini kullanmıştı.

İkinci Thomas Sığı

Egemenlik ihtilaflarının odağında yer alan Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolünde bulunan İkinci Thomas Sığı, son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşme ve gerilimlere sahne oluyor.

Pekin yönetimi, resifte karaya oturtulan Sierra Madre savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, geri çekilmesi ve resifin orijinal haline getirilmesini talep ediyor.

Çin Sahil Güvenliğinin resifte bulunan gemideki denizcilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan ikmal seferlerini engellemeye çalışması, ülkeler arasındaki gerilimi yükseltiyor.

Kaynak: AA / Güncel

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