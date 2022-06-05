Filipinler, Bulusan Yanardağı için alarm seviyesini artırdı - Haberler

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Filipinler, Bulusan Yanardağı için alarm seviyesini artırdı

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Filipinler, Bulusan Yanardağı için alarm seviyesini artırdı

Filipinler'deki Luzon Adası'ndaki Bulusan Yanardağı için alarm seviyesi 0'dan 1'e yükseltildi.

Filipinler'deki Luzon Adası'ndaki Bulusan Yanardağı için alarm seviyesi 0'dan 1'e yükseltildi.

"Rappler" internet sitesinin haberine göre, Sorsogon kentindeki Bulusan Yanardağı 17 dakika boyunca yer altı suyu püskürttü ve ardından gökyüzü yoğun gri duman ile kaplandı.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsünden (Phivolcs) yapılan açıklamada, patlama sonrası uyarı seviyesinin 0'dan 1'e çıkarıldığını belirterek, bunun anormal bir durum olduğunu kaydetti.

Püskürtme sonrasında yanardağ üzerinde en az 1 kilometre uzunluğunda yoğun gri duman gözlendi.

Phivolcs, sivil havacılık yetkililerini olası bir patlamaya yönelik yanardağa yakın uçuş gerçekleştirmemesi konusunda uyardı.

Bölgede, patlama öncesinde, bir gün içinde 77 volkanik deprem kaydedildi.

Bulusan Yanardağı, ülkedeki en aktif volkanlardan biri kabul ediliyor.

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AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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