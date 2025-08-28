Filipinler, Avustralya ve Kanada, Scarborough Sığı'nda Askeri Tatbikat Düzenliyor

Filipinler, Avustralya ve Kanada, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı Scarborough Sığı'na savaş gemisi ve uçağı konuşlandırarak askeri tatbikat düzenledi.

"Philstar" gazetesinin haberine göre, Filipinler, Avustralya ve Kanada'nın, Çin ile Filipinler'in ihtilaf yaşadığı Scarborough Sığı'nda askeri tatbikatı sürüyor.

Deniz ve havadan gelebilecek tehditlere karşı yapıldığı belirtilen tatbikat "başarıyla" düzenlenirken, Filipinler ordusu tarafından paylaşılan görüntülerde sahada 3 savaş gemisi, 3 savaş uçağı ve 2 savaş helikopterinin olduğu görüldü.

Öte yandan, Çin tarafından, söz konusu tatbikata ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Avustralya ile Filipinler arasındaki en büyük denizaşırı askeri tatbikat olan "Alon 25 Tatbikatı" Kanada ve ABD'den de katılımlarla 15 Ağustos'ta başlamıştı. Tatbikatın yarın sona ermesi bekleniyor.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan deniz bendi Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge olma özelliği taşıyor.

Bölgede 2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüştü. Sürtüşmelerin ardından Çin, resifin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.