Filipinler, ASEAN Zirvesi'nde Güney Çin Denizi İçin Davranış Kuralları Çağrısı Yaptı

Filipinler, ASEAN Zirvesi'nde Güney Çin Denizi İçin Davranış Kuralları Çağrısı Yaptı
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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN Zirvesi'nde, Güney Çin Denizi ihtilafına ilişkin Davranış Kuralları Mutabakatı'nın kabul sürecinin hızlandırılması gerektiğini savundu.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderlerine, Güney Çin Denizi ihtilafına ilişkin Davranış Kuralları Mutabakatı kabul sürecinin hızlandırılması çağrısında bulundu.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre Marcos, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 46. ASEAN Zirvesi'nde Güney Çin Denizi ihtilafına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Marcos, "Güney Çin Denizi'nde yasal bağlayıcılığı olan bir Davranış Kuralları Mutabakatının kabul sürecinin hızlandırılmasına olan ihtiyacın altını çiziyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun denizcilik haklarını korumak ve istikrarı teşvik etmek amacını taşıdığını belirten Marcos, "Söz konusu kurallar, denizde yanlış hesaplamaların önüne geçmek için elzemdir." ifadesini kullandı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya'da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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