Filipinler Açıklarındaki Petrol Sızıntısı 100.000 Kişiyi Olumsuz Etkiledi

MANİLA, 13 Mart (Xinhua) -- Filipinler'in Oriental Mindoro eyaleti açıklarında batan bir petrol tankerinin neden olduğu akaryakıt sızıntısı yaklaşık 100.000 kişiyi etkilerken, 122 kişinin de hastalanmasına neden oldu.

MANİLA, 13 Mart (Xinhua) -- Filipinler'in Oriental Mindoro eyaleti açıklarında batan bir petrol tankerinin neden olduğu akaryakıt sızıntısı yaklaşık 100.000 kişiyi etkilerken, 122 kişinin de hastalanmasına neden oldu.

Yetkililer, 28 Şubat'ta batan ve 800.000 litre endüstriyel akaryakıt taşıyan tankerden sızan petrolün yayılmasını engellemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Oriental Mindoro Eyalet Valisi Humerlito Dolor, Pazartesi günü yerel bir radyoya verdiği demeçte, ulusal başkent Manila'nın güneybatısındaki eyalette yaşayan 122 kişinin solunum yoluyla ilgili semptomlar, kusma ve ishal bildirdiğini söyledi.

Dolor, Pola kasabasında balık ölümlerinin yaşandığını ve bazı deniz çayırları, mercanlar ve mangrovların zarar gördüğünü belirterek, "Pola kasabası ağır hasar gördü, tüm kıyı köylerinin kıyı şeridi petrolle kaplandı" dedi.

Kıyıda yer alan Pola kasabası sızıntıdan ağır şekilde etkilendi. Pola Belediye Başkanı Jennifer Cruz, kasabadaki birçok sakinin hastalandığını belirterek, halkın baş ve mide ağrısı, baş dönmesi, göğüs ağrısı, gözlerde tahriş, öksürük ve soğuk algınlığından muzdarip olduğunu söyledi.

Su kirliliği ve kıyı şeridini kaplayan petrol kokusu nedeniyle kazaya ilişkin haberlerin çıkmasından saatler sonra yetkililer balıkçılardan avcılık faaliyetlerini durdurmalarını istedi.

Filipinler Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü sızıntının kıyı balıkları, mercanlar, kabuklular, yumuşakçalar, deniz otları ve mangrovların yoğun bulunduğu diğer bölgelere de ulaşma tehlikesi olduğu konusunda uyardı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos, devlet kurumlarına petrol sızıntısının yaklaşık dört ay içinde hızla temizlenmesi için çalışma talimatı verdi.

Petrol tankeri, 800.000 litre endüstriyel akaryakıt teslim etmek üzere Luzon adasındaki Bataan eyaletinden Filipinler'in orta kesimlerine doğru yol alırken Oriental Mindoro eyaleti açıklarında batmıştı.