Filenin Sultanları'na Bakanlardan Tebrikler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emeğinize ve yüreğinize sağlık Filenin Sultanları. 2025 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, gösterdikleri azim ve verdikleri mücadele için tebrik ediyorum. Ülkemize yaşattığınız gurur, heyecan ve mutluluk için sonsuz teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sizler bizim gönüllerimizin şampiyonusunuz Filenin Sultanları. Finale ilk kez çıkarak tarih yazdınız, sahada bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğinizden şüphemiz yok. Gururumuzsunuz, iyi ki varsınız." paylaşımında bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da paylaşımında, şunları kaydetti:

"A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya karşısında büyük bir mücadele ortaya koyarak FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu. Tarihimizde ilk kez final oynayarak milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları'nı yürekten kutluyor, emekleri ve mücadeleleri için teşekkür ediyorum. Bu başarı, gelecekte nice şampiyonlukların habercisidir. Yolunuz açık olsun."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de tebrik mesajında, "Teşekkürler Filenin Sultanları. 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalyayı ülkemize getiren A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Tek yürek olduk, sizinle gurur duyduk. Dünya ikinciliğini ülkemize kazandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızı kutluyorum. Mücadele azminiz için teşekkürler." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Başardıklarınızla tarih yazdınız. Adınızı tarihe yazdırdınız. Sizinle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Sizlerle Gurur Duyuyoruz 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan Filenin Sultanları'nı gösterdikleri muhteşem mücadele için yürekten tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından, şunları kaydetti:

"Teşekkürler Filenin Sultanları Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarihimizde ilk kez finale çıkarak ikinci olan, sergilediği mücadeleyle göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum. Daha nice başarılar diliyorum."

"Milletimize yaşattığınız sevinç için her birinize teşekkür ediyorum"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da tebrik mesajında, Filenin Sultanları ile gurur duyduklarını belirterek, "Dünya Şampiyonası finalinde İstiklal Marşımızı okuttunuz. Bu heyecanı milletimize yaşattınız." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attığını vurgulayarak, takımı canı gönülden tebrik etti. Yumaklı, "Gösterdiğiniz azim ve başarı, sadece sahada değil, milyonların kalbinde de unutulmaz bir iz bıraktı. Teşekkürler Filenin Sultanları." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Dünya Şampiyonası'nda ilk kez ulaşılan final ve elde edilen dünya ikinciliğinin, azmin ve takım ruhunun tarihi bir nişanesi olduğuna işaret ederek, "Ay-yıldızlı formayı onurla taşıyan sporcularımızı, başantrenörümüzü ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyorum. Milletimize yaşattığınız sevinç için her birinize teşekkür ediyorum, yeni hedef artık daha yükseği." mesajını paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da duyduğu gururu aktararak, "Tarihimizde ilk kez final oynadığımız Dünya Şampiyonası'nda ikinciyiz. Mücadeleniz, azminiz ve yaşattıklarınız için teşekkürler Filenin Sultanları." paylaşımında bulundu.