Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları'nda 2'de 2 yaptı A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda C Grubu ikinci maçında İtalya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda C Grubu ikinci maçında İtalya'yı 3-1 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı. Milliler'de İlkin 21 sayıyla en skorer isim olurken ona Ayçin 13, Yaprak 9, Derya ve Tutku Burcu 7, Yasemin 5, Buse 3, Aslıhan 1 eşlik etti. Salon: Salle Bir El Djir Hakemler: Moshira Mohamed (Mısır), Zied Ridene (Tunus) Türkiye: Buse, İlkin, Yasemin, Tutku Burcu, Yaprak, Ayçin, Buse (L) (Melis, Emine, Aslıhan, Derya) İtalya: Enweonwu, Mazzaro, Diop, Perinelli, Squarcini, Bosio, Panetoni (L) (Battistoni, D'odorico, Cagnin, Frosini) Setler: 26-24, 25-19, 19-25, 25-21 Süre: 1 saat 49 dakika (29,26,25,29) Ay-yıldızlılar, Akdeniz Oyunları'nda C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 28 Haziran Salı günü TSİ 20.00'de İspanya ile karşılaşacak. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Akdeniz Oyunları Cezayir İtalya Güncel Haberler

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