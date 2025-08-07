Fildişi Sahili'nin Bağımsızlık Günü Kutlandı

Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından ülkenin 65'inci bağımsızlık yıl dönümü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen resepsiyona, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure, Ankara'da görevli yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, Fildişi Sahili'ne dair bir video gösterimi ve iki ülkenin de milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Büyükelçi Toure, Türkiye'ye ve Türk halkına sıcak misafirperverlikleri için teşekkür ederek, her geçen yıl ikili ilişkilerin daha da gelişmesinden dolayı şükran duyduğunu söyledi.

Toure, Fildişi Sahili ile Türkiye arasında işbirliğinin ve saygının mükemmel düzeye ulaştığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın liderliğinde gelişen stratejik ortaklığa dikkati çekti.

İki ülke arasında yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretlerden bahseden Toure, Fildişi Sahili ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, siyasi, ekonomik ve kültürel etkileşimlerle desteklenen dinamik ve çok boyutlu bir işbirliğiyle şekillendiğini dile getirdi.

Toure, İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te 800 milyon doları aştığını kaydederek, üst düzey siyasi yetkililerin yanı sıra Türk şirketler ve yatırımcıların da çeşitli vesilelerle Abidjan'ı ziyaret ettiğini anlattı.

Türkiye'de 500'den fazla Fildişili öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Toure, ülkesindeki seçim sürecine ve sonuçlarına da değindi.

Toure, ülkesinde halkın refahı için sarf edilen çabaların meyve verdiğini ve gelişimin gözle görülür somut bir hal aldığını vurguladı.

"Yaşasın Fildişi Sahili-Türkiye işbirliği"

Büyükelçi Toure, bağımsızlık gününü kutlayarak, sözlerini, "Yaşasın Fildişi Sahili. Yaşasın Fildişi Sahili-Türkiye işbirliği." ifadeleriyle tamamladı.

Bakan Yardımcısı Suver de Büyükelçi Toure'yi tebrik ederek, Fildişi Sahili'nin milli gününü canı gönülden kutladığını dile getirdi.

Suver, Fildişi Sahili ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağların, iki ülkeyi birbirine yaklaştırdığını kaydederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ouattara'nın geçmişte yaptığı karşılıklı ziyaretlerin ilişkilere ivme kazandırdığını söyledi.

Sahra Altı Afrika bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından birinin Fildişi Sahili olduğunu ve ticaret hacminin artış eğilimi bulunduğunu belirten Suver, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla geliştirmeye ve deneyim paylaşımına hazır olduklarını ifade etti.

Suver, Fildişi Sahili ile ilk Karma Ekonomik Komisyon toplantısını en kısa sürede düzenlemeyi umut ettiklerine işaret ederek, tekrar Fildişi Sahili'nin bağımsızlık gününü kutladı.

Açılış konuşmalarının ardından defile ve dans gösterisi, müzik dinletisi ve pasta kesimi gerçekleştirildi.