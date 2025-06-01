Fildişi Sahili'nde Türkçe Eğitimine Yoğun İlgi

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nin en büyük yükseköğretim kurumlarından Felix Houphouet-Boigny Üniversitesinde öğrenciler, Türkçe derslerine katılarak hem kendilerini geliştiriyor hem de Türkiye'yi yakından tanıma fırsatı yakalıyor.

Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından Afrika'nın çeşitli ülkelerinde verilen Türkçe eğitimlerine son yıllarda Afrikalı gençlerin ilgisi artıyor.

Türkçe eğitimleri, Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki kültürel ilişkileri güçlendirirken öğrencilere iş ve burs olanakları açısından yeni kapılar açıyor.

Fildişi Sahili'nde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Damla Nur Odabaş ve Türkçe derslerine katılan gençler, eğitimlerle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

50'ye yakın Fildişili genç, Türkçe dersi alıyor

Türkçe öğretmeni Damla Nur Odabaş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunu olduğunu, Kasım 2021'de görev yapmak üzere Fildişi Sahili'ne geldiğini söyledi.

Fildişi Sahili'nin en büyük şehri Abidjan'da bulunan Felix Houphouet-Boigny Üniversitesinde görev yaptığını dile getiren Odabaş, "Felix Houphouet-Boigny Üniversitesi, ülkenin en köklü üniversitelerinden. Birçok farklı bölümde eğitim veriliyor." dedi.

Odabaş, A1 seviyesinde yaklaşık 60, A2 seviyesinde de 15'e yakın öğrencisinin olduğunu anlattı.

Öğrencilerin Türkçeyi özellikle iş imkanları nedeniyle tercih ettiklerini dile getiren Odabaş, "Türk firmaları burada aktif. Öğrenciler, bu firmalarda çalışmak istiyor. Aynı zamanda sadece dil öğrenme arzusu olan öğrenciler de var." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'den bakıldığında yansıtılan Afrika görüntüsüyle gerçek Afrika çok farklı"

Odabaş, Afrika'da yaşamanın hayatına çok şey kattığını söyledi.

"Afrika'da olmak farklı, Afrika'da çalışmak çok farklı." diyen Odabaş, şunları kaydetti:

"İnsanların içine daha çok giriyorsunuz, onları daha yakından tanıyorsunuz. Tepkilerini daha iyi anlıyorsunuz. Türkiye'den bakıldığında yansıtılan Afrika görüntüsüyle gerçek Afrika çok farklı ama buraya geldiğimde çok renkli, çok tatlı, sempatik insanlarla karşılaştım."

Üniversitenin Türkçe derslerine ilgisine de değinen Odabaş, üniversite yönetiminin Çağdaş Edebiyat Bölümü öğrencilerine seçmeli Türkçe dersi verilmesi için teklifte bulunduğunu anlattı.

Odabaş, bu yıl deneme amaçlı on derslik uygulama yaptıklarını, gelecek yıl rağbete göre Türkçeyi kredili ders olarak da okutmayı planladıklarını söyledi.

"Hayalim güzel Türkçe konuşmak"

Felix Houphouet-Boigny Üniversitesi Hukuk ve İngilizce Bölümü öğrencisi Soumahoro Samouka, dil öğrenmeyi sevdiğini ve 2021 yılından beri Türkçe öğrenmeye başladığını söyledi.

Fildişi Sahili'ndeki Türk firmalarında çalışmak için Türkçe öğrendiğini ifade eden Samouka, şirket kurma hayalini anlattı.

Samouka, Türkiye denilince aklına "Osmanlı tarihinin" geldiğini, Türkiye'nin çok geliştiğini ve modern olduğunu dile getirdi.

Coulibaly Gnire Dheneba da Felix Houphouet-Boigny Üniversitesinde pazarlama alanında yüksek lisans eğitimini sürdürdüğünü, iki yıldır Türkçe dersleri aldığını söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiği için Türkçe öğrenmeye başladığını anlatan Dheneba, hayalinin güzel Türkçe konuşmak olduğunu belirtti.