Fildişi Sahili'nde toprak kaymasında 6 kişi öldü
AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 6 kişi yaşamını yitirdi.
Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 6 kişi yaşamını yitirdi.
İtfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, Abidjan'ın batısındaki Mossikro Mahallesi'nde aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Toprak altında kalanlar olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Başbakan Patrick Achi olay mahalline giderek incelemelerde bulundu.
Fildişi Sahili'nde mevsimsel yağışlar hazirandan eylüle kadar sürüyor.
Abidjan'da 2018 Haziran'da aşırı yağışlar nedeniyle 18, 2020 Haziran'da 13 kişi yaşamını yitirmişti.
AA / Fatma Esma Arslan - Güncel