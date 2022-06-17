Fildişi Sahili'nde toprak kaymasında 6 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fildişi Sahili'nde toprak kaymasında 6 kişi öldü

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Fildişi Sahili'nde toprak kaymasında 6 kişi öldü

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 6 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, Abidjan'ın batısındaki Mossikro Mahallesi'nde aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Toprak altında kalanlar olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Başbakan Patrick Achi olay mahalline giderek incelemelerde bulundu.

Fildişi Sahili'nde mevsimsel yağışlar hazirandan eylüle kadar sürüyor.

Abidjan'da 2018 Haziran'da aşırı yağışlar nedeniyle 18, 2020 Haziran'da 13 kişi yaşamını yitirmişti.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Fildişi Sahili İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title