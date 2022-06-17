Fildişi Sahili'nde toprak kaymasında 6 kişi öldü Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 6 kişi yaşamını yitirdi. Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında 6 kişi yaşamını yitirdi. İtfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, Abidjan'ın batısındaki Mossikro Mahallesi'nde aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Toprak altında kalanlar olabileceği ihtimaline karşı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Başbakan Patrick Achi olay mahalline giderek incelemelerde bulundu. Fildişi Sahili'nde mevsimsel yağışlar hazirandan eylüle kadar sürüyor. Abidjan'da 2018 Haziran'da aşırı yağışlar nedeniyle 18, 2020 Haziran'da 13 kişi yaşamını yitirmişti. AA / Fatma Esma Arslan - Güncel Fildişi Sahili İtfaiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Fildişi Sahili'nde toprak kaymasında 6 kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.