Fildişi Sahili'nde Meclis Başkanı Adama Bictogo oldu - Haberler

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Fildişi Sahili'nde Meclis Başkanı Adama Bictogo oldu

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Fildişi Sahili'nde Meclis Başkanı Adama Bictogo oldu

Fildişi Sahili'nde Meclis Başkanlığı görevine Adama Bictogo seçildi.

Fildişi Sahili'nde Meclis Başkanlığı görevine Adama Bictogo seçildi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, mecliste yapılan oylamada 59 yaşındaki Bictogo'nun, 248 oyun 237'sini alarak Meclis Başkanlığı görevine seçildiği belirtildi.

Bir önceki Meclis Başkanı Amadou Soumahoro, 8 Mayıs'ta, 68 yaşında yaşamını yitirmişti.

Soumahoro'nun 2019'da Meclis Başkanlığı görevine başlamasından bu yana çeşitli sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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