Fildişi Sahili'nde hükümet istifa etti
AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
Fildişi Sahili Başbakanı Patrick Achi istifasını sundu.
Fildişi Sahili Başbakanı Patrick Achi istifasını sundu.
Yerel basında çıkan haberlerde, Başbakan Achi'nin Bakanlar Kurulu sırasında Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'ya istifasını sunduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Ouattara'nın yeni başbakan ve yeni hükümeti gelecek hafta duyuracağı kaydedildi.
Achi, başbakanlık görevine, selefi Hamed Bakayoko'nun hayatını kaybetmesinin ardından 26 Mart 2021'de getirilmişti.
AA / Fatma Esma Arslan - Güncel