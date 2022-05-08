Fildişi Sahili Meclis Başkanı Soumahoro yaşamını yitirdi
AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Fildişi Sahili Meclis Başkanı Amadou Soumahoro hayatını kaybetti.
Fildişi Sahili Meclis Başkanı Amadou Soumahoro hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 68 yaşındaki Soumahoro'nun dün yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Soumahoro'nun 2019'da Meclis Başkanlığı görevine getirilmesinden bu yana çeşitli sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu.
AA / Fatma Esma Arslan - Güncel