Fildişi Sahili, asker krizinden sonra Mali ile diyalog istiyor

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Mali ile 6 aydır yaşadıkları asker krizinin çözülmesinin ardından Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita'yı ülkesine davet etti.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Mali ile 6 aydır yaşadıkları asker krizinin çözülmesinin ardından Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita'yı ülkesine davet etti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Ouattara, "devlet güvenliğini tehdit" suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilen ardından cumhurbaşkanı affıyla serbest kalan 46 Fildişi Sahili askerinin ülkeye dönmesinin ardından Mali Cumhurbaşkanı Goita ile telefonda görüştü.

Ouattara, görüşmede, Goita'yı resmi bir ziyaret kapsamında Fildişi Sahili'ne davet etti. Ziyarete ilişkin bir tarih belirlenmese de 2 ülkenin de ilişkileri geliştirmek istediği biliniyor.

Mali'de 2021'de darbeyle başa gelen Goita çok nadir ülke dışına çıkıyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Fildişi Sahili askerlerinin Mali'de tutuklanıp yargılanmasıyla ciddi bir sınavdan geçmişti.

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunu (MINUSMA) desteklemek için Mali'ye giden 49 Fildişi Sahili askeri, Temmuz 2022'de Bamako Havalimanı'nda "paralı asker" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Askerler, 15 Ağustos 2022'de "devletin güvenliğini tehdit" suçlamasıyla tutuklanmış, eylül başında 49 askerden kadın olan 3'ü serbest bırakılmıştı.

Fildişi Sahili hükümeti, gözaltına alınan askerlerin iki ülke arasındaki bir anlaşma kapsamında Mali'de bulunduğunu açıklayarak, serbest bırakılmaları çağrısında bulunmuştu.

Bamako'da 30 Aralık 2022'de yapılan yargılamada ise 46 asker, hükümete saldırı ve komplo, devletin güvenliğine saldırı, savaş için silah ve mühimmat taşıma gibi suçlardan 20'şer yıl hapis ve ikişer milyon CFA ( yaklaşık 3 bin 500 dolar) para cezasına çarptırılmıştı.

Daha önce serbest kalan 3 kadın asker ise gıyabi yargılamada ölüm cezası almıştı.

Bunun üzerine, 6 Ocak'ta Cumhurbaşkanı affıyla 49 asker üzerindeki tüm suçlamalar düşürülmüş oldu.

Fildişi Sahili ve Mali arasındaki krizin çözümünde Togo da arabuluculuk rolü üstlenmişti????.???