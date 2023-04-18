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Fiji'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Fiji'de 6,6 büyüklüğünde deprem

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Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güneyinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın güneyinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Suva kentinin 471 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.

Yerin 562 kilometre altında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadığı belirtildi.

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Kaynak: AA / Murat Karadağ - Güncel

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